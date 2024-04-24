Елисеева (Баймухаметова) Александра Юнировна
Место рождения
Дата рождения07.03.?
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Елисеев Максим
Отец ребёнка: Елисеев ? Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Елисеев Егор
Отец ребёнка: Елисеев ? Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Врач. Клиника Башкирского государственного медицинского университета.
Место жительства
Неизвестно