Елисеева (Баймухаметова) Александра Юнировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елисеева (Баймухаметова) Александра Юнировна

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Место рождения

Прибельский, Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

07.03.?

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

КЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Прибельский, Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Елисеев Максим

Отец ребёнка: Елисеев ? Александрович

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Елисеев Егор

Отец ребёнка: Елисеев ? Александрович

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Елисеев ? Александрович

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Работа или профессия
Неизвестно
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Врач. Клиника Башкирского государственного медицинского университета.
Место жительства
Неизвестно
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
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