Безбородова Гришина Софья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безбородова Гришина Софья Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.06.1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1914

Отец: Гришин Николай Федотович

Мать: Гришина Анна

Рождение ребёнка
11.08.1941

Дочь: Самаркина Безбородова Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Безбородов Иван Михайлович

Рождение ребёнка
24.10.1947

Дочь: Иванова Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Безбородов Иван Михайлович

Смерть
Неизвестно
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