Безбородова Гришина Софья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.06.1914
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1914
Отец: Гришин Николай Федотович
Мать: Гришина Анна
Рождение ребёнка
11.08.1941
Дочь: Самаркина Безбородова Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Безбородов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
24.10.1947
Дочь: Иванова Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Безбородов Иван Михайлович
Смерть
Неизвестно