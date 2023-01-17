Врубель Михаил Александрович
Место рождения
Дата рождения1856
Дата смерти1910
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1865
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Место жительства
С 1884 по 1889
Киев, Украина
Место жительства
С 1889 по 1906
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Одесса, Украина
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Смерть
1910