Врубель Михаил Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Врубель Михаил Александрович

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Место рождения

Омск, город Омск, Омская область

Дата рождения

1856

Дата смерти

1910

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Омск, город Омск, Омская область
Место жительства
С 1865
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Место жительства
С 1884 по 1889
Киев, Украина
Место жительства
С 1889 по 1906
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Одесса, Украина
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Смерть
1910
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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