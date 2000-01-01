Чередова Прасковья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1881
Дочь: Анна Калинична
Отец ребёнка: Чередов Калина Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1885
Дочь: Степанида Калинична
Отец ребёнка: Чередов Калина Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1891
Сын: Чередов Савелий Калинович
Отец ребёнка: Чередов Калина Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1897
Отец ребёнка: Чередов Калина Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно