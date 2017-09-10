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Володин Артём Васильевич
Володин Артём Васильевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
10.09.2017
Пол
Мужской
Отец
Володин Василий Евгеньевич
1985 г.р.
Мать
Володина (Васильева) Елена Леонидовна
1987 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.2017
Отец:
Володин Василий Евгеньевич
Мать:
Володина Елена Леонидовна
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