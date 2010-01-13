Шешминцев Михаил Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШешминцев Михаил Александрович

Шешминцев Михаил Александрович

avatar

Место рождения

Пресногорьковка, Кустанайская область, Казахстан

Дата рождения

03.06.1949

Дата смерти

13.01.2010

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1949 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Пресногорьковка, Кустанайская область, Казахстан
Рождение ребёнка
01.07.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шешминцева Алла Васильевна

Рудный, городская администрация Рудный, Костанайская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шешминцева Алла Васильевна

Смерть
13.01.2010
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close