Шешминцев Михаил Александрович
Место рожденияПресногорьковка, Кустанайская область, Казахстан
Дата рождения03.06.1949
Дата смерти13.01.2010
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1949
Отец: не указан
Мать: не указана
Пресногорьковка, Кустанайская область, Казахстан
Рождение ребёнка
01.07.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шешминцева Алла Васильевна
Рудный, городская администрация Рудный, Костанайская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.01.2010