Ромах Мария Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ромах Мария Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

Дети

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лилия Романовна

Отец ребёнка: Роман

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина Романовна

Отец ребёнка: Роман

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Роман

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Слава Романович

Отец ребёнка: Роман

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