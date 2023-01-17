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Ульдяков Василий Петрович

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Место рождения

Токмакла, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

19.02.1832

Дата смерти

1912

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1832

Отец: Ульдяков Пётр Яковлевич

Мать: Варвара Ивановна

Токмакла, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Ульдяков Кузьма Васильевич

Мать ребёнка: Татьяна Илларионовна

Токмакла, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Ульдяков Семен Васильевич

Мать ребёнка: Татьяна Илларионовна

Рождение ребёнка
1864

Дочь: Анисия Васильевна

Мать ребёнка: Татьяна Илларионовна

Рождение ребёнка
1867

Дочь: Наталья Васильевна

Мать ребёнка: Татьяна Илларионовна

Рождение ребёнка
1871

Сын: Ульдяков Илья Васильевич

Мать ребёнка: Татьяна Илларионовна

Смерть
1912
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