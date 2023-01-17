Ульдяков Василий Петрович
Место рождения
Дата рождения19.02.1832
Дата смерти1912
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1832
Отец: Ульдяков Пётр Яковлевич
Мать: Варвара Ивановна
Рождение ребёнка
1852
Сын: Ульдяков Кузьма Васильевич
Мать ребёнка: Татьяна Илларионовна
Рождение ребёнка
1856
Сын: Ульдяков Семен Васильевич
Мать ребёнка: Татьяна Илларионовна
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Анисия Васильевна
Мать ребёнка: Татьяна Илларионовна
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Наталья Васильевна
Мать ребёнка: Татьяна Илларионовна
Рождение ребёнка
1871
Мать ребёнка: Татьяна Илларионовна
Смерть
1912