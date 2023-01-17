Сумпакова (Степанова) Марья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСумпакова (Степанова) Марья Алексеевна

Сумпакова (Степанова) Марья Алексеевна

avatar

Место рождения

Дубенки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

02.07.1886

Дата смерти

18.12.1973

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1886

Отец: Степанов Алексей Иванович

Мать: Степанова Екатерина Арефьева

Дубенки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
13.01.1908

Муж: Сумпаков Степан Максимович

ГКУ ЯО ГАЯО ф. 230 оп. 11-11 д. 2190 МК с. Левашово Костромского уезда за 1906-1908 годы (об умерших); за 1908 год (о родившихся; о бракосочетавшихся)
Рождение ребёнка
13.10.1909

Сын: Сумпаков Александр Степанович

Отец ребёнка: Сумпаков Степан Максимович

ГКУ ЯО ГАЯО ф. 230 оп. 11-11 д. 2193 МК с. Левашово Костромского уезда за 1909, 1910 годы (о родившихся); за 1910 год (о бракосочетавшихся; об умерших);
Рождение ребёнка
30.12.1916

Дочь: Алехина Нина Степановна

Отец ребёнка: Сумпаков Степан Максимович

ГКУ ЯО ГАЯО ф. 230 оп. 11-11 д. 2208 МК с. Левашово Костромского уезда за 1915-1918 годы (о родившихся); за 1916, 1917 годы (о бракосочетавшихся; об умерших)
Рождение ребёнка
1918

Сын: Сумпаков Андрей Степанович

Отец ребёнка: Сумпаков Степан Максимович

Рождение ребёнка
1922

Сын: Сумпаков Николай Степанович

Отец ребёнка: Сумпаков Степан Максимович

Рождение ребёнка
05.11.1926

Сын: Сумпаков Геннадий Степанович

Отец ребёнка: Сумпаков Степан Максимович

Долматово, Левашевская волость, Костромской уезд
Смерть
18.12.1973
Рыбинск
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close