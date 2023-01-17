Сумпакова (Степанова) Марья Алексеевна
Место рождения
Дата рождения02.07.1886
Дата смерти18.12.1973
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1886
Бракосочетание
13.01.1908
ГКУ ЯО ГАЯО ф. 230 оп. 11-11 д. 2190 МК с. Левашово Костромского уезда за 1906-1908 годы (об умерших); за 1908 год (о родившихся; о бракосочетавшихся)
Рождение ребёнка
13.10.1909
Сын: Сумпаков Александр Степанович
Отец ребёнка: Сумпаков Степан Максимович
ГКУ ЯО ГАЯО ф. 230 оп. 11-11 д. 2193 МК с. Левашово Костромского уезда за 1909, 1910 годы (о родившихся); за 1910 год (о бракосочетавшихся; об умерших);
Рождение ребёнка
30.12.1916
Дочь: Алехина Нина Степановна
Отец ребёнка: Сумпаков Степан Максимович
ГКУ ЯО ГАЯО ф. 230 оп. 11-11 д. 2208 МК с. Левашово Костромского уезда за 1915-1918 годы (о родившихся); за 1916, 1917 годы (о бракосочетавшихся; об умерших)
Рождение ребёнка
1918
Сын: Сумпаков Андрей Степанович
Отец ребёнка: Сумпаков Степан Максимович
Рождение ребёнка
1922
Сын: Сумпаков Николай Степанович
Отец ребёнка: Сумпаков Степан Максимович
Рождение ребёнка
05.11.1926
Сын: Сумпаков Геннадий Степанович
Отец ребёнка: Сумпаков Степан Максимович
Долматово, Левашевская волость, Костромской уезд
Смерть
18.12.1973
Рыбинск