Михаил Федорович
Место рождения
Дата рожденияДо 1891 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1891 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Поручитель
04.05.1907 ст.
Ильинская церковь, Черма 04.05.1907 Иванщины крестьянин Михаил Игнатьевич Чермы крестьянская девица Агрипина Филипповна по жениху Иванщины крестьянин Григорий Богомолов по жениху Калихновщины кр... Показать все
Поручитель
26.01.1909 ст.
Ильинская церковь, Черма 26.01.1909 Иванщины запасной бомбардир Федор Максимович Михайлов Барулина крестьянская девица София Ивановна по жениху Калихновщины крестьянин Андрей Андреевич по жениху И... Показать все
Смерть
Неизвестно