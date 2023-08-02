Михаил Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМихаил Федорович

Михаил Федорович

Место рождения

Иванщина, Гдовская волость, Гдовский уезд

Дата рождения

До 1891 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1891 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Иванщина, Гдовская волость, Гдовский уезд
Поручитель
04.05.1907 ст.
Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Ильинская церковь, Черма 04.05.1907 Иванщины крестьянин Михаил Игнатьевич Чермы крестьянская девица Агрипина Филипповна по жениху Иванщины крестьянин Григорий Богомолов по жениху Калихновщины кр... Показать все
Поручитель
26.01.1909 ст.
Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Ильинская церковь, Черма 26.01.1909 Иванщины запасной бомбардир Федор Максимович Михайлов Барулина крестьянская девица София Ивановна по жениху Калихновщины крестьянин Андрей Андреевич по жениху И... Показать все
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.