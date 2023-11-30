Шишкина (Климова) Галина Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шишкина (Климова) Галина Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.08.1940

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1940

Отец: Климов Константин Иванович

Мать: Климова (Поварова) Мария Корниловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шишкин Александр Александрович

Рождение ребёнка
13.08.1964

Дочь: Кулик (Шишкина) Ольга Александровна

Отец ребёнка: Шишкин Александр Александрович

Рождение ребёнка
25.03.1966

Дочь: Гузий (Шишкина) Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Шишкин Александр Александрович

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