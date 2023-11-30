Шишкина (Климова) Галина Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.08.1940
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1940
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.08.1964
Дочь: Кулик (Шишкина) Ольга Александровна
Отец ребёнка: Шишкин Александр Александрович
Рождение ребёнка
25.03.1966
Дочь: Гузий (Шишкина) Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Шишкин Александр Александрович