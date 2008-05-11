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Такачакова Елена Санабаевна

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Место рождения

с.Яконур, ул.Гагарина Ю.А.,22 .

Дата рождения

Около 1921

Дата смерти

11.05.2008

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1921

Отец: Такачаков Санабай Саймуевич

Мать: Штанакова Кысбала Баландиновна

с.Яконур, ул.Гагарина Ю.А.,22 .
Рождение ребёнка
Между 15.05.1955 и Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Арбаев Соот Михайлович

с.Яконур , ул.Гагарина Ю.А.,30 .
Смерть
11.05.2008
с.Яконур , кладбище.
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