Такачакова Елена Санабаевна
Место рожденияс.Яконур, ул.Гагарина Ю.А.,22 .
Дата рожденияОколо 1921
Дата смерти11.05.2008
ПолЖенский
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1921
с.Яконур, ул.Гагарина Ю.А.,22 .
Рождение ребёнка
Между 15.05.1955 и Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Арбаев Соот Михайлович
с.Яконур , ул.Гагарина Ю.А.,30 .
Смерть
11.05.2008
с.Яконур , кладбище.