(Столярова) Дарья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смерти1983
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: Столяров Захар
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1923
Муж: Левенсон Соломон
Рождение ребёнка
1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Левенсон Соломон
Рождение ребёнка
1929
Сын: Левенсон Дмитрий
Отец ребёнка: Левенсон Соломон
Смерть
1983