(Столярова) Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Столярова) Дарья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

1983

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1897 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1929 г.р.

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Столяров Захар

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1923

Муж: Левенсон Соломон

Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Левенсон Соломон

Рождение ребёнка
1929

Сын: Левенсон Дмитрий

Отец ребёнка: Левенсон Соломон

Смерть
1983

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