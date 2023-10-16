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Любина Наталья Александровна
Любина Наталья Александровна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
11.01.1980 ст.
Пол
Женский
Отец
Любин Александр Александрович
1948 г.р.
Мать
Шайбакова Сакина Шайхуловна
1947 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НЛ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1980 ст.
Отец:
Любин Александр Александрович
Мать:
Шайбакова Сакина Шайхуловна
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