Баринова Марья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баринов Иван
Отец ребёнка: Баринов Павел Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фокина (Баринова) Елена
Отец ребёнка: Баринов Павел Федорович
Рождение ребёнка
01.08.1886
Отец ребёнка: Баринов Павел Федорович
Рождение ребёнка
25.05.1889
Дочь: Худанова (Баринова) Акулина
Отец ребёнка: Баринов Павел Федорович
Рождение ребёнка
16.03.1904
Дочь: Иргизова (Баринова) Лидия
Отец ребёнка: Баринов Павел Федорович
Смерть
Неизвестно