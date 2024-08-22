Баринова Марья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баринова Марья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баринов Иван

Отец ребёнка: Баринов Павел Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фокина (Баринова) Елена

Отец ребёнка: Баринов Павел Федорович

Рождение ребёнка
01.08.1886

Сын: Баринов Андрей Павлович

Отец ребёнка: Баринов Павел Федорович

Рождение ребёнка
25.05.1889

Дочь: Худанова (Баринова) Акулина

Отец ребёнка: Баринов Павел Федорович

Рождение ребёнка
16.03.1904

Дочь: Иргизова (Баринова) Лидия

Отец ребёнка: Баринов Павел Федорович

Смерть
Неизвестно

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