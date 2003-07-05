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Мухаметова Файруза Тимергадиевна
Мухаметова Файруза Тимергадиевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
20.02.1957
Пол
Женский
Отец
Мухаметов Тимергади Мухаметгалиевич
1929 г.р.
Мать
Мухаметова (Шакирова) Саима Ахматсадыковна
1936 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1957
Отец:
Мухаметов Тимергади Мухаметгалиевич
Мать:
Мухаметова Саима Ахматсадыковна
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