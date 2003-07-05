Мухаметова Файруза Тимергадиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухаметова Файруза Тимергадиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.02.1957

Пол

Женский

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1957

Отец: Мухаметов Тимергади Мухаметгалиевич

Мать: Мухаметова Саима Ахматсадыковна

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