Пархоменко Фекла Яковлевна
Место рождения
Дата рождения18.08.1895 ст.
Дата смерти03.05.1908 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1895 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-X31H-8?i=977&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
19.08.1895 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
03.05.1908 ст.
Причина смерти: от тифа | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JSFJ-9?i=311&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
04.05.1908 ст.
на кладбище д. Кровной