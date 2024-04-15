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Пархоменко Фекла Яковлевна

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

18.08.1895 ст.

Дата смерти

03.05.1908 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1895 ст.

Отец: Пархоменко Яков Антонович

Мать: Пархоменко Мелания Дамиановна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-X31H-8?i=977&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
19.08.1895 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
03.05.1908 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от тифа | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JSFJ-9?i=311&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
04.05.1908 ст.
на кладбище д. Кровной
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