Лысенко Сергей Иванович
Место рожденияКазахстан, город Мамлютка
Дата рождения13.06.1959
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1959
Отец: Лысенко Иван Семенович
Мать: Лысенко Елена Мартыновна
Казахстан, город Мамлютка
Адрес в Мамлютке: ул. Пролетарская, д.16, кв.2 (дом снесен).
Рождение ребёнка
04.10.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лысенко Надежда Геннадьевна
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно