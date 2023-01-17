Лысенко Сергей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лысенко Сергей Иванович

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Место рождения

Казахстан, город Мамлютка

Дата рождения

13.06.1959

Пол

Мужской

Отец

1912 г.р.

Мать

1925 г.р.

Жена

1948 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1959

Отец: Лысенко Иван Семенович

Мать: Лысенко Елена Мартыновна

Казахстан, город Мамлютка
Адрес в Мамлютке: ул. Пролетарская, д.16, кв.2 (дом снесен).
Рождение ребёнка
04.10.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лысенко Надежда Геннадьевна

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лысенко Надежда Геннадьевна

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