Печегоров Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения03.06.1917 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1917 ст.
Военная служба
11.11.1938
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Воинское звание: сержант;старшина;лейтенант 600 стрелковый полк 60 артиллерийский полк 121 стрелковая дивизия 60 отдельная рота охраны 1035 стрелковый полк 280 стрелковой дивизии (II) 600 ро 60 отдел... Показать все
Смерть
Неизвестно
Стремигород, Житомирська область
Причина смерти: Погиб | Украинская ССР, Житомирская обл., Коростенский р-н, Стремингород;