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Печегоров Василий Иванович

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Место рождения

Фроловское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

03.06.1917 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1866 г.р.

Мать

1892 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1917 ст.

Отец: Печегоров Иоан Парфеньев

Мать: Печегорова Анна Кирилловна

Фроловское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Военная служба
11.11.1938
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Воинское звание: сержант;старшина;лейтенант 600 стрелковый полк 60 артиллерийский полк 121 стрелковая дивизия 60 отдельная рота охраны 1035 стрелковый полк 280 стрелковой дивизии (II) 600 ро 60 отдел... Показать все
Смерть
Неизвестно
Стремигород, Житомирська область
Причина смерти: Погиб | Украинская ССР, Житомирская обл., Коростенский р-н, Стремингород;

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