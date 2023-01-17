Лобашов Николай Николаевич
Место рождения
Дата рождения15.12.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1941
Бракосочетание
08.02.1964
Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Рождение ребёнка
03.01.1965
Дочь: Михайлова Марина Николаевна
Мать ребёнка: Лобашова Нелли Михайловна
Углегорск, Углегорский, Сахалинская область
Рождение ребёнка
13.08.1972
Дочь: Лобашова Елена Николаевна
Мать ребёнка: Лобашова Нелли Михайловна
Холмск, Холмский, Сахалинская область