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Лобашов Николай Николаевич

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Место рождения

Шексна, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

15.12.1941

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1941

Отец: Лобашов Николай Алексеевич

Мать: Лобашова Мария Владимировна

Шексна, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
08.02.1964

Жена: Лобашова Нелли Михайловна

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Рождение ребёнка
03.01.1965

Дочь: Михайлова Марина Николаевна

Мать ребёнка: Лобашова Нелли Михайловна

Углегорск, Углегорский, Сахалинская область
Рождение ребёнка
13.08.1972

Дочь: Лобашова Елена Николаевна

Мать ребёнка: Лобашова Нелли Михайловна

Холмск, Холмский, Сахалинская область
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