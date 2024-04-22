Сонин Степан Артамонович
Место рождения
Дата рождения03.01.1856 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
03.01.1856 ст.
Дата рождения записана на основании данных Ревизских Сказок РС №10 от 9 апреля 1858г., где указан возраст 2 года и 3 мес. и сама дата. Источник: Архив ГАТО (Тамбов) Ф-12.Оп.1.Д1986.Л135_РС-1858г. с.Г... Показать все
Смерть
Неизвестно