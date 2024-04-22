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Сонин Степан Артамонович

Место рождения

Куликовка, Воловский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

03.01.1856 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Около 1830 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1856 ст.

Отец: не указан

Мать: Сонина Александра Семёновна

Куликовка, Воловский муниципальный район, Липецкая область
Дата рождения записана на основании данных Ревизских Сказок РС №10 от 9 апреля 1858г., где указан возраст 2 года и 3 мес. и сама дата. Источник: Архив ГАТО (Тамбов) Ф-12.Оп.1.Д1986.Л135_РС-1858г. с.Г... Показать все
Смерть
Неизвестно
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