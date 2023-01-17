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Кудымов Виктор Георгиевич

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Место рождения

деревня Вогулка, Верхотурский округ, Уральская область, РСФСР, СССР

Дата рождения

24.02.1924

Дата смерти

19.01.1944

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1924

Отец: не указан

Мать: Кудымова Анна Васильевна

деревня Вогулка, Верхотурский округ, Уральская область, РСФСР, СССР
Ныне урочище Вогулка на территории Усть-Салдинского территориального управления Администрации городского округа Верхотурский, Свердловская область, РФ. На карте wikimapia: https://wikimapia.org/#lang=... Показать все
Призыв на военную службу
27.07.1942
Новая Ляля, Новолялинский, Свердловская область
Призван Ново-Лялинским РВК Свердловской области.
Работа или профессия
До ?.07.1942
Усть-Салдинский сельсовет, Верхотурский район, Свердловская область, РСФСР, СССР
Работал в колхозе "Имени Чапаева"
Военная служба
С ?.09.1942
Кронштадт, Кронштадтское военное губернаторство
С сентября 1942 года на Ленинградском фронте. Служил краснофлотцем в 1-м Балтийском флотском экипаже Краснознаменного Балтийского флота.
Военная служба
Между 1942 и 1943
Кронштадт, Кронштадтское военное губернаторство
Краснофлотец, номерной 13-й Отдельный Артиллерийский Дивизион (13-й ОАД) КУС (Кронштадтского Укреплённого Сектора) БО КБФ/ Форт "Комсомольский"/ "Риф".
Военная служба
С 23.08.1943
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Гвардии рядовой, стрелок 197-й гвардейский стрелковый полк 64-й гвардейской стрелковой дивизии 30-го гвардейского стрелкового корпуса 42-й армии Ленинградского фронта.
Военная награда
16.12.1943
Награжден медалью «За оборону Ленинграда».
Смерть
19.01.1944
Виллози, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
19 января 1944 года в ходе наступательной операции Красной Армии «Январский гром» погиб в бою при освобождении деревни Виллози Ленинградской области. Первичное место захоронения: Ленинградская обл., ... Показать все
Похороны
Неизвестно
Красное Село, Царскосельский уезд, Санктпетербургская губерния
Похоронен в братской могиле в парке «Красное село» города Красное Село Красносельского района города Санкт-Петербург (Верхний парк, Мемориал "Братская могила" советских воинов, погибших в Великую Отеч... Показать все
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