Сумкин (Sumkin) Пётр (Pekka)
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.06.1919
Дата смерти02.04.1978
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1919
Рождение ребёнка
22.05.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Sumkin Siviä Kyllikki
Рождение ребёнка
10.06.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Sumkin Siviä Kyllikki
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Sumkin Siviä Kyllikki
Смерть
02.04.1978