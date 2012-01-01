Сумкин (Sumkin) Пётр (Pekka) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сумкин (Sumkin) Пётр (Pekka)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.06.1919

Дата смерти

02.04.1978

Пол

Мужской

Отец

1897 г.р.

Мать

1894 г.р.

Жена

1920 г.р.

Дети

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Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1919

Отец: Сумкин (sumkin) Иван (Juho) Дмитриевич

Мать: Сумкина (sumkin) Мария (Maiju) Кузьминична

Рождение ребёнка
22.05.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Sumkin Siviä Kyllikki

Рождение ребёнка
10.06.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Sumkin Siviä Kyllikki

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Sumkin Siviä Kyllikki

Смерть
02.04.1978
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