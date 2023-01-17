Шульц Гавриил Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шульц Гавриил Александрович

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Место рождения

Красное-на-Волге, Красносельский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

26.02.1903

Дата смерти

02.01.1984

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Красное-на-Волге, Красносельский муниципальный район, Костромская область
Место жительства
С 1903
Красное-на-Волге, Красносельский муниципальный район, Костромская область
Место жительства
С 1923
г. Витебск, Витебский уезд Витебской губернии
Место жительства
С 1941 по 1984
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 1941
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
02.01.1984
Москва, город федерального значения Москва
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