Шульц Гавриил Александрович
Место рождения
Дата рождения26.02.1903
Дата смерти02.01.1984
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1903
Место жительства
С 1923
г. Витебск, Витебский уезд Витебской губернии
Место жительства
С 1941 по 1984
Место жительства
По 1941
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
02.01.1984