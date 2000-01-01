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Квасов Егор Ермолаевич

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Место рождения

Рязанская обл., Ухоловский р-н

Дата рождения

Около 1896

Дата смерти

Около 12.02.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1896

Отец: Квасов Ермолай

Мать: ?

Рязанская обл., Ухоловский р-н
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Квасова Александра Афанасьевна

Смерть
Около 12.02.1944
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
г. Кременчуг, городское кладбище, юго-западная часть, могила 1
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