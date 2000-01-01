Квасов Егор Ермолаевич
Место рожденияРязанская обл., Ухоловский р-н
Дата рожденияОколо 1896
Дата смертиОколо 12.02.1944
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1896
Отец: Квасов Ермолай
Мать: ?
Рязанская обл., Ухоловский р-н
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 12.02.1944
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
г. Кременчуг, городское кладбище, юго-западная часть, могила 1