Клушина Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клушина Анна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1760

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1750

Дочь: Демидова Татьяна Акакиевна

Отец ребёнка: Демидов Акакий Прокофьевич

Рождение ребёнка
14.06.1774

Дочь: Демидова Мария Акакиевна

Отец ребёнка: Демидов Акакий Прокофьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Демидова Наталья Акакиевна

Отец ребёнка: Демидов Акакий Прокофьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Демидов Дмитрий Акакиевич

Отец ребёнка: Демидов Акакий Прокофьевич

умер молодым
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Демидов Александр Акакиевич

Отец ребёнка: Демидов Акакий Прокофьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Демидов Акакий Прокофьевич

Смерть
Около 1760
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