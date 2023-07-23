Клушина Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1760
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Демидова Татьяна Акакиевна
Отец ребёнка: Демидов Акакий Прокофьевич
Рождение ребёнка
14.06.1774
Дочь: Демидова Мария Акакиевна
Отец ребёнка: Демидов Акакий Прокофьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Демидова Наталья Акакиевна
Отец ребёнка: Демидов Акакий Прокофьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Демидов Дмитрий Акакиевич
Отец ребёнка: Демидов Акакий Прокофьевич
умер молодым
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Демидов Александр Акакиевич
Отец ребёнка: Демидов Акакий Прокофьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1760