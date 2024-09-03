Пичкалева Евгения Романова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПичкалева Евгения Романова

Пичкалева Евгения Романова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пичкалев Гаврила Ларионов

Рождение ребёнка
1846

Сын: Пичкалев Федор Гаврилов

Отец ребёнка: Пичкалев Гаврила Ларионов

Рождение ребёнка
1847

Сын: Пичкалев Денис Гаврилов

Отец ребёнка: Пичкалев Гаврила Ларионов

Рождение ребёнка
1849

Сын: Пичкалев Ефим Гаврилов

Отец ребёнка: Пичкалев Гаврила Ларионов

Рождение ребёнка
1855

Сын: Пичкалев Иван Гаврилов

Отец ребёнка: Пичкалев Гаврила Ларионов

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Кочина (Пичкалев) Варвара Гаврилова

Отец ребёнка: Пичкалев Гаврила Ларионов

Рождение ребёнка
20.09.1868

Сын: Пичкалев Савелий Гаврилов

Отец ребёнка: Пичкалев Гаврила Ларионов

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.