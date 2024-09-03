Пичкалева Евгения Романова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Пичкалев Гаврила Ларионов
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Пичкалев Гаврила Ларионов
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Пичкалев Гаврила Ларионов
Рождение ребёнка
1855
Отец ребёнка: Пичкалев Гаврила Ларионов
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Кочина (Пичкалев) Варвара Гаврилова
Отец ребёнка: Пичкалев Гаврила Ларионов
Рождение ребёнка
20.09.1868
Сын: Пичкалев Савелий Гаврилов
Отец ребёнка: Пичкалев Гаврила Ларионов
Смерть
Неизвестно