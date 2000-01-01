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Глушков Сергей Анатольевич
Глушков Сергей Анатольевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
14.08.1962
Пол
Мужской
Отец
Глушков Анатолий Арсентьевич
Мать
Глушкова Татьяна Федотовна
Дети
Не указаны
Добавил:
ТК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1962
Отец:
Глушков Анатолий Арсентьевич
Мать:
Глушкова Татьяна Федотовна
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