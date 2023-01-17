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Суконщиков Алексей Иванович

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

22.09.1890 ст.

Дата смерти

14.04.1919

Пол

Мужской

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1890 ст.

Отец: Суконщиков Иван Дмитриевич

Мать: Суконщикова Екатерина Алексеевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
25.12.1914 ст.

Сын: Суконщиков Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Суконщикова Евдокия Николаевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суконщикова Евдокия Николаевна

Работа или профессия
Неизвестно
служащий северной железной дороги
Смерть
14.04.1919
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Причина смерти: крупозное воспаление легких
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