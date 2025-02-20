Суконщиков Алексей Иванович
мужской, родился 22.09.1890 ст., Вологда, город Вологда, Вологодская область
умер 14.04.1919, Вологда, город Вологда, Вологодская область
ОтецСуконщиков Иван Дмитриевич1862 ст. г.р.
МатьСуконщикова (Мякшина) Екатерина Алексеевна1870 ст. г.р.
Супруги
Суконщикова (Андреева) Евдокия НиколаевнаВычислено 1893 ст. г.р.
Дети
Суконщиков Алексей Алексеевич12.08.1912 ст. г.р.
Суконщиков Василий Алексеевич25.12.1914 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1890 ст.
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Восприемник
03.11.1901 ст.
Бракосочетание
08.07.1911 ст.
Рождение ребёнка
12.08.1912 ст.
Сын: Суконщиков Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: Суконщикова (Андреева) Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
25.12.1914 ст.
Сын: Суконщиков Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Суконщикова (Андреева) Евдокия Николаевна
Смерть
14.04.1919