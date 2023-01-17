Суконщиков Алексей Иванович
Место рождения
Дата рождения22.09.1890 ст.
Дата смерти14.04.1919
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1890 ст.
Рождение ребёнка
25.12.1914 ст.
Сын: Суконщиков Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Суконщикова Евдокия Николаевна
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
служащий северной железной дороги
Смерть
14.04.1919
Причина смерти: крупозное воспаление легких