Суконщиков Алексей Иванович 22.09.1890 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Суконщиков Алексей Иванович

Автор
ИИ
Иванова И.

мужской, родился 22.09.1890 ст., Вологда, город Вологда, Вологодская область

умер 14.04.1919, Вологда, город Вологда, Вологодская область

Отец
Суконщиков Иван Дмитриевич1862 ст. г.р.
Мать
Суконщикова (Мякшина) Екатерина Алексеевна1870 ст. г.р.
Супруги
Суконщикова (Андреева) Евдокия НиколаевнаВычислено 1893 ст. г.р.
Дети
Суконщиков Алексей Алексеевич12.08.1912 ст. г.р.
Суконщиков Василий Алексеевич25.12.1914 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1890 ст.

Отец: Суконщиков Иван Дмитриевич

Мать: Суконщикова (Мякшина) Екатерина Алексеевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Место жительства
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область

Работа или профессия
Неизвестно

служащий северной железной дороги

Восприемник
03.11.1901 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область

Павел Иванович Суконщиков

Бракосочетание
08.07.1911 ст.

Жена: Суконщикова (Андреева) Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
12.08.1912 ст.

Сын: Суконщиков Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Суконщикова (Андреева) Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
25.12.1914 ст.

Сын: Суконщиков Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Суконщикова (Андреева) Евдокия Николаевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Смерть
14.04.1919
Вологда, город Вологда, Вологодская область

Причина смерти: крупозное воспаление легких

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