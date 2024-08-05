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Крюков Василий Евстратович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Дата смерти

1812

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Крюков Евстрат Пахомович

Мать: Мария Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия (Авдотья) Сафоновна

Рождение ребёнка
1786

Сын: Потап Васильевич

Мать ребёнка: Евдокия (Авдотья) Сафоновна

Рождение ребёнка
1795

Сын: Крюков Иван Васильевич

Мать ребёнка: Евдокия (Авдотья) Сафоновна

Рождение ребёнка
1801

Сын: Крюков Фёдор Васильевич

Мать ребёнка: Евдокия (Авдотья) Сафоновна

Рождение ребёнка
1804

Сын: Крюков Андрей Васильевич

Мать ребёнка: Евдокия (Авдотья) Сафоновна

Смерть
1812

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