Крюков Василий Евстратович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1762
Дата смерти1812
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: Крюков Евстрат Пахомович
Мать: Мария Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1786
Сын: Потап Васильевич
Мать ребёнка: Евдокия (Авдотья) Сафоновна
Рождение ребёнка
1795
Мать ребёнка: Евдокия (Авдотья) Сафоновна
Рождение ребёнка
1801
Мать ребёнка: Евдокия (Авдотья) Сафоновна
Рождение ребёнка
1804
Мать ребёнка: Евдокия (Авдотья) Сафоновна
Смерть
1812