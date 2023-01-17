Кутепава (Евсеев) Прасковья (Паня) Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кутепава (Евсеев) Прасковья (Паня) Ивановна

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Место рождения

Косая Губа, Плавский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1887 г.р.

Мать

1888 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Евсеев Иван Трофимович

Мать: Евсеева Варвара Дмитриевна

Косая Губа, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кутепов Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кутепов Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кутепов Михаил

Смерть
Неизвестно
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