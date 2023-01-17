Кутепава (Евсеев) Прасковья (Паня) Ивановна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Евсеев Иван Трофимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кутепов Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кутепов Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кутепов Михаил
Смерть
Неизвестно