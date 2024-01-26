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Рудников Михаил Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.06.1946

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1946

Отец: Абала Алексей Дмитриевич

Мать: Абала (Рудникова) Ефросинья Васильевна

Рождение ребёнка
03.04.1970

Дочь: Волкова (Рудникова) Наталья Михайловна

Мать ребёнка: Рудникова (Юдина) Любовь Фёдоровна

Рождение ребёнка
27.09.1975

Сын: Рудников Игорь Михайлович

Мать ребёнка: Рудникова (Юдина) Любовь Фёдоровна

Рождение ребёнка
06.06.1982

Сын: Рудников Анатолий Михайлович

Мать ребёнка: Рудникова (Юдина) Любовь Фёдоровна

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