Филиппова Анна Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филиппова Анна Прокопьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Прокопий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1828

Сын: Филиппов Яков Иванович

Отец ребёнка: Филиппов Иван Алексеевич

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1831

Сын: Филиппов Тимофей Иванович

Отец ребёнка: Филиппов Иван Алексеевич

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Домника Ивановна

Отец ребёнка: Филиппов Иван Алексеевич

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Филиппов Иван Алексеевич

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1841

Сын: Филиппов Павел Иванович

Отец ребёнка: Филиппов Иван Алексеевич

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Филиппов Иван Алексеевич

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филиппов Иван Алексеевич

Смерть
Неизвестно
Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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