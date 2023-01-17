Филиппова Анна Прокопьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Прокопий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Филиппов Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
1831
Сын: Филиппов Тимофей Иванович
Отец ребёнка: Филиппов Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Домника Ивановна
Отец ребёнка: Филиппов Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Филиппов Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
1841
Отец ребёнка: Филиппов Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Филиппов Иван Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно