Шелестов Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Болгова (Шелестова) Надежда Владимировна
Мать ребёнка: Шелестова (Леонтьева) Антонина Ивановна
Рождение ребёнка
04.03.1979
Дочь: Ленëва (Шелестова) Мария Владимировна
Мать ребёнка: Шелестова (Леонтьева) Антонина Ивановна
Рождение ребёнка
?.09.1988
Смерть
Неизвестно