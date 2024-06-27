Шелестов Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шелестов Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Болгова (Шелестова) Надежда Владимировна

Мать ребёнка: Шелестова (Леонтьева) Антонина Ивановна

Рождение ребёнка
04.03.1979

Дочь: Ленëва (Шелестова) Мария Владимировна

Мать ребёнка: Шелестова (Леонтьева) Антонина Ивановна

Рождение ребёнка
?.09.1988

Дочь: Бондаренко (Шелестова) Валентина Владимировна

Мать ребёнка: Шелестова (Леонтьева) Антонина Ивановна

Смерть
Неизвестно

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