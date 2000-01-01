Новоселов Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.12.1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Новоселова Нина Никитична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новоселов Яков Николаевич
Мать ребёнка: Новоселова Нина Никитична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новоселов Петр Николаевич
Мать ребёнка: Новоселова Нина Никитична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новоселов Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Новоселова Нина Никитична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новоселов Борис Николаевич
Мать ребёнка: Новоселова Нина Никитична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новоселов Геннадий Николаевич
Мать ребёнка: Новоселова Нина Никитична
Смерть
Неизвестно