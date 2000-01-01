Новоселов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новоселов Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.12.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Новоселова Нина Никитична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новоселов Яков Николаевич

Мать ребёнка: Новоселова Нина Никитична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новоселов Петр Николаевич

Мать ребёнка: Новоселова Нина Никитична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новоселов Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Новоселова Нина Никитична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новоселов Борис Николаевич

Мать ребёнка: Новоселова Нина Никитична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новоселов Геннадий Николаевич

Мать ребёнка: Новоселова Нина Никитична

Смерть
Неизвестно
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