Григорьева Ольга Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Григорьев Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Станиславская (Жунко) Ольга Валентиновна
Отец ребёнка: Жунко Валентин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Макарова Анна Валентиновна
Отец ребёнка: Жунко Валентин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Жунко Валентин