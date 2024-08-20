Стрельцова Акилина (Сикликтинья) Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стрельцова Акилина (Сикликтинья) Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стрельцов Емельян Фаддевич

Рождение ребёнка
1908

Дочь: (Стрельцова) Анисья Емельяновна

Отец ребёнка: Стрельцов Емельян Фаддевич

Петропавловское, Петропавловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
01.05.1910

Сын: Стрельцов Иван Емельянович

Отец ребёнка: Стрельцов Емельян Фаддевич

Петропавловское, Петропавловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
13.11.1911

Дочь: (Стрельцова) Анна Емельяновна

Отец ребёнка: Стрельцов Емельян Фаддевич

Петропавловское, Петропавловский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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