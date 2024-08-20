Стрельцова Акилина (Сикликтинья) Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1908
Дочь: (Стрельцова) Анисья Емельяновна
Отец ребёнка: Стрельцов Емельян Фаддевич
Рождение ребёнка
01.05.1910
Сын: Стрельцов Иван Емельянович
Отец ребёнка: Стрельцов Емельян Фаддевич
Рождение ребёнка
13.11.1911
Дочь: (Стрельцова) Анна Емельяновна
Отец ребёнка: Стрельцов Емельян Фаддевич
Смерть
Неизвестно