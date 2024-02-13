Дорохова (Петрова) Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дорохова (Петрова) Анна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Петров Михаил Егорович

Мать: Петрова (Коротаева) Меланья Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дорохова Мира

Отец ребёнка: Дорохов Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дорохова Надежда

Отец ребёнка: Дорохов Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дорохов Николай

Отец ребёнка: Дорохов Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дорохова Людмила

Отец ребёнка: Дорохов Алексей Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дорохов Алексей Васильевич

Работа или профессия
Неизвестно
Работала учительницей
Смерть
Неизвестно

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