Дорохова (Петрова) Анна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дорохова Мира
Отец ребёнка: Дорохов Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дорохова Надежда
Отец ребёнка: Дорохов Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дорохов Николай
Отец ребёнка: Дорохов Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дорохова Людмила
Отец ребёнка: Дорохов Алексей Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Работала учительницей
Смерть
Неизвестно