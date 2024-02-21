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Зифинэ Харис кызы

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1931

Дата смерти

2010

Пол

Женский

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931

Отец: Харис Юсуп оглы

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1957

Дочь: Гайфуллина Зинира Вазиховна

Отец ребёнка: Галяутдинов Вазих Ибрахим оглы

Рождение ребёнка
1959

Сын: Галяутдинов Мэулет Вазихович

Отец ребёнка: Галяутдинов Вазих Ибрахим оглы

Рождение ребёнка
1961

Сын: Галяутдинов Фаил Вазихович

Отец ребёнка: Галяутдинов Вазих Ибрахим оглы

Рождение ребёнка
24.12.1963

Сын: Галяутдинов Юнус Вазихович

Отец ребёнка: Галяутдинов Вазих Ибрахим оглы

Урняк, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1969

Дочь: Зиатдинова Зилэ Вазиховна

Отец ребёнка: Галяутдинов Вазих Ибрахим оглы

Смерть
2010
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