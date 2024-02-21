Зифинэ Харис кызы
Место рожденияНе указано
Дата рождения1931
Дата смерти2010
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931
Отец: Харис Юсуп оглы
Рождение ребёнка
1957
Дочь: Гайфуллина Зинира Вазиховна
Отец ребёнка: Галяутдинов Вазих Ибрахим оглы
Рождение ребёнка
1959
Сын: Галяутдинов Мэулет Вазихович
Отец ребёнка: Галяутдинов Вазих Ибрахим оглы
Рождение ребёнка
1961
Сын: Галяутдинов Фаил Вазихович
Отец ребёнка: Галяутдинов Вазих Ибрахим оглы
Рождение ребёнка
24.12.1963
Сын: Галяутдинов Юнус Вазихович
Отец ребёнка: Галяутдинов Вазих Ибрахим оглы
Урняк, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1969
Дочь: Зиатдинова Зилэ Вазиховна
Отец ребёнка: Галяутдинов Вазих Ибрахим оглы
Смерть
2010