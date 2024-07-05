Кошелев Егор 1810 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кошелев Егор

Место рождения

Яркуль, Купинского района, Новосибирской области

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Кошелев Антон Васильевич

Мать: Маремьяна Егоровна

Яркуль, Купинского района, Новосибирской области
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Ненила

Мать ребёнка: Прасковья Григорьевна

Рождение ребёнка
1835

Сын: Кошелев Никита

Мать ребёнка: Прасковья Григорьевна

Яркуль, Купинского района, Новосибирской области
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Прасковья Григорьевна

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Прасковья Григорьевна

Смерть
Неизвестно

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