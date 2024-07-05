Кошелев Егор
Место рожденияЯркуль, Купинского района, Новосибирской области
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Кошелев Антон Васильевич
Мать: Маремьяна Егоровна
Яркуль, Купинского района, Новосибирской области
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Ненила
Мать ребёнка: Прасковья Григорьевна
Рождение ребёнка
1835
Сын: Кошелев Никита
Мать ребёнка: Прасковья Григорьевна
Яркуль, Купинского района, Новосибирской области
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Прасковья Григорьевна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Прасковья Григорьевна
Смерть
Неизвестно