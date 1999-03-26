Хисматуллина Суфия Насибулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хисматуллина Суфия Насибулловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.07.1910

Дата смерти

26.03.1999

Пол

Женский

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.09.1937

Дочь: Бердина Лера Галиевна

Отец ребёнка: Бердин Гали Ахметович

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
13.01.1940

Дочь: Бражникова Флюра Галиевна

Отец ребёнка: Бердин Гали Ахметович

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.09.1946

Сын: Бердин Тагир Галиевич

Отец ребёнка: Бердин Гали Ахметович

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Смерть
26.03.1999
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
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