Хисматуллина Суфия Насибулловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.07.1910
Дата смерти26.03.1999
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
29.09.1937
Дочь: Бердина Лера Галиевна
Отец ребёнка: Бердин Гали Ахметович
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
13.01.1940
Дочь: Бражникова Флюра Галиевна
Отец ребёнка: Бердин Гали Ахметович
Рождение ребёнка
12.09.1946
Отец ребёнка: Бердин Гали Ахметович
Смерть
26.03.1999