Хуснимуххамат — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хуснимуххамат

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.03.1935

Дочь: Салахова Ханифа Хуснимухаматовна

Мать ребёнка: Хусниямал

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хусниев Фассах Хуснимуххаметович

Мать ребёнка: Хусниямал

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Миннулина Сахипжамал Хуснимуххаметовна

Мать ребёнка: Хусниямал

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хусниев Бизян Хуснимуххаметович

Мать ребёнка: Хусниямал

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хусниев Миннахмат Хуснимуххаметович

Мать ребёнка: Хусниямал

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хусниев Тахир Хуснимуххаметович

Мать ребёнка: Хусниямал

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хусниева Фатима Хуснимухаметовна

Мать ребёнка: Хусниямал

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