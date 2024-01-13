Хуснимуххамат
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.03.1935
Дочь: Салахова Ханифа Хуснимухаматовна
Мать ребёнка: Хусниямал
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хусниев Фассах Хуснимуххаметович
Мать ребёнка: Хусниямал
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Миннулина Сахипжамал Хуснимуххаметовна
Мать ребёнка: Хусниямал
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хусниев Бизян Хуснимуххаметович
Мать ребёнка: Хусниямал
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хусниев Миннахмат Хуснимуххаметович
Мать ребёнка: Хусниямал
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хусниев Тахир Хуснимуххаметович
Мать ребёнка: Хусниямал
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хусниева Фатима Хуснимухаметовна
Мать ребёнка: Хусниямал