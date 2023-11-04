Мельник Евгений — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельник Евгений

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мельник Антон Евгеньевич

Мать ребёнка: Мельник (Махлай) Валентина Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мельник Элеонора Евгеньевна

Мать ребёнка: Мельник (Махлай) Валентина Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мельник (Махлай) Валентина Григорьевна

Смерть
Неизвестно

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