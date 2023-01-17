(Долгих) Варвара Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Долгих) Варвара Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1887

Сын: Долгих Тихон Павлович

Отец ребёнка: Долгих Павел Максимович

Рождение ребёнка
1889

Сын: Долгих Андрей Павлович

Отец ребёнка: Долгих Павел Максимович

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Долгих Надежда Павловна

Отец ребёнка: Долгих Павел Максимович

Рождение ребёнка
1892

Сын: Долгих Александр Павлович

Отец ребёнка: Долгих Павел Максимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Долгих Павел Максимович

Место жительства
Неизвестно
Куимова, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
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