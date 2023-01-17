(Долгих) Варвара Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1887
Отец ребёнка: Долгих Павел Максимович
Рождение ребёнка
1889
Отец ребёнка: Долгих Павел Максимович
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Долгих Надежда Павловна
Отец ребёнка: Долгих Павел Максимович
Рождение ребёнка
1892
Сын: Долгих Александр Павлович
Отец ребёнка: Долгих Павел Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Куимова, Ишимский муниципальный район, Тюменская область