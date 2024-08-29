Мясников Кирилл Иванович
Место рождения
Дата рождения1792
Дата смерти24.08.1853
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: Мясников Иван Савельевич
Мать: Василиса Савельевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аграфена Яковлевна
Рождение ребёнка
15.09.1813
Мать ребёнка: Аграфена Яковлевна
Рождение ребёнка
1815
Мать ребёнка: Аграфена Яковлевна
Рождение ребёнка
1827
Сын: Мясников Александр Кириллович
Мать ребёнка: Аграфена Яковлевна
Смерть
24.08.1853