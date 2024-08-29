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Мясников Кирилл Иванович

Место рождения

Красный Холм, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1792

Дата смерти

24.08.1853

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Мясников Иван Савельевич

Мать: Василиса Савельевна

Красный Холм, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аграфена Яковлевна

Рождение ребёнка
15.09.1813

Сын: Мясников Иван Кириллович

Мать ребёнка: Аграфена Яковлевна

Красный Холм, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Мясников Петр Кириллович

Мать ребёнка: Аграфена Яковлевна

Красный Холм, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Мясников Александр Кириллович

Мать ребёнка: Аграфена Яковлевна

Красный Холм, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область
Смерть
24.08.1853
Красный Холм, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область

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