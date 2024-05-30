Гильдебрант Густав
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гильдебрант неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шиндлер (Гильдебрант) Роза Густавовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Шиве (Гильдебрант) Мария Густавовна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно