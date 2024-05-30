Гильдебрант Густав — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гильдебрант Густав

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гильдебрант неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шиндлер (Гильдебрант) Роза Густавовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Шиве (Гильдебрант) Мария Густавовна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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