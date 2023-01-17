Овсянкин Яков Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овсянкин Яков Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Сухорукова Наталья Яковлева

Мать ребёнка: Овсянкина Акилина

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
1782

Сын: Овсянкин Михаил Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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