Овсянкин Яков Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Сухорукова Наталья Яковлева
Мать ребёнка: Овсянкина Акилина
Рождение ребёнка
1782
Сын: Овсянкин Михаил Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно