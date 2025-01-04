Андреева (Юдина) Людмила Александровна 07.12.1949 — найти родственников по фамилии на Familio
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Андреева (Юдина) Людмила Александровна

Автор
ЕЖ
Железкова Е.

женский, родилась 07.12.1949, Эльбарусово, Мариинско-Посадский район, Чувашская Республика

Отец
Юдин Александр Иудич21.04.1922 г.р.
Мать
Юдина (Яковлева) Зоя Трофимовна25.09.1925 г.р.
Дети
Андреев Евгений Николаевич28.11.1978 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1949

Отец: Юдин Александр Иудич

Мать: Юдина (Яковлева) Зоя Трофимовна

Эльбарусово, Мариинско-Посадский район, Чувашская Республика

Рождение ребёнка
15.06.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия

Рождение ребёнка
18.02.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия

Рождение ребёнка
28.11.1978

Сын: Андреев Евгений Николаевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия

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