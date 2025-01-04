Андреева (Юдина) Людмила Александровна
женский, родилась 07.12.1949, Эльбарусово, Мариинско-Посадский район, Чувашская Республика
ОтецЮдин Александр Иудич21.04.1922 г.р.
МатьЮдина (Яковлева) Зоя Трофимовна25.09.1925 г.р.
Дети
Андреев Евгений Николаевич28.11.1978 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1949
Эльбарусово, Мариинско-Посадский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
15.06.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.02.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.11.1978
Сын: Андреев Евгений Николаевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности