Васильев Иван Никанорович (Никандрович)
Место рождения
Дата рождения16.06.1916 ст.
Дата смерти12.08.1916 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1916 ст.
Крещение
19.06.1916 ст.
Восприемники: Гаврила Николаевич Васильев и крестьянская дочь девица Пелагея Афанасьевна Васильева.
Смерть
12.08.1916 ст.
Причина смерти: понос.
Похороны
13.08.1916 ст.
Похоронен "на сельском кладбище".