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Васильев Иван Никанорович (Никандрович)

Место рождения

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

16.06.1916 ст.

Дата смерти

12.08.1916 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1916 ст.

Отец: Васильев Никанор (Никандр) Афанасьевич

Мать: Васильева (Ареснова) Аполлинария Владимировна

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Крещение
19.06.1916 ст.
Восприемники: Гаврила Николаевич Васильев и крестьянская дочь девица Пелагея Афанасьевна Васильева.
Смерть
12.08.1916 ст.
Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Причина смерти: понос.
Похороны
13.08.1916 ст.
Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Похоронен "на сельском кладбище".

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