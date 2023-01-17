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Александров Никита Александрович

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Место рождения

Померекино, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

До 06.02.1854 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1854 г.р.

Дети

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 06.02.1854 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Померекино, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
06.02.1872 ст.

Жена: Александрова Варвара Яковлевна / Михайловна

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1881

Сын: Александров Иван Никитич

Мать ребёнка: Александрова Варвара Яковлевна / Михайловна

Померекино, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно
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